Трое торговцев заработали чемодан денег на продаже сильнодействующих веществ в России

В Подмосковье осудят троих за сбыт 30 кг сильнодействующих веществ на 32 млн руб

В Подмосковье осудят троих торговцев сильнодействующими веществами на 32 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Они обвиняются по статье 234 («Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта») УК РФ.

По данным следствия, Белла Дышекова в январе 2023 года создала преступную группу для нелегального сбыта сильнодействующих веществ на территории Московского региона через аптечные пункты ООО «МосЛекарь», ООО «Фарм Союз» и ООО «Белла-Фарма». Для осуществления этой деятельности она привлекала дочь Карину Кожаеву и ее знакомого Саида-Селима Абубакарова, который выполнял доставку.

За период с января по февраль 2023 года они смогли реализовать 30 килограммов веществ, среди которых тропикамид, трамадол, прегабалин. На этом они заработали более 32 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что сотрудницу российской аптеки задержали за незаконный сбыт 1000 таблеток трамадола.