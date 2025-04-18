Туристы снова заинтересовались популярным российским курортом

Турпоток в Крым возвращается к уровню 2021 года

Туристический поток в Крым начал возвращаться к показателям 2021 года — 9,5 миллиона человек. Об этом рассказал заместитель председателя президиума Российской ассоциации международного сотрудничества (РАМС) Георгий Мурадов, передает ТАСС.

Он напомнил, что в 2022 году турпоток снизился, однако в новом сезоне в Крыму подготовлены более 1,2 тысячи гостиниц и санаториев. «У нас благоприятная обстановка, все готово к приему большого количества туристов. Я напомню, что в 2021 году у нас было 9,5 миллиона туристов, после 2022 года несколько их количество снизилось, сейчас возвращаемся к прежним нормам», — рассказал он.

Ранее о популярности Крыма рассказала управляющий директор сервиса бронирования отелей «Островок» Дарья Кочеткова. По ее словам, в организованном туризме спрос на поездки в Крым вырос вдвое. В индивидуальных бронированиях также отмечается увеличение интереса на 16 процентов по сравнению с 2024 годом.