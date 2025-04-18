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15:21, 18 апреля 2025Наука и техника

У РКК «Энергия» поменялся гендиректор

У РКК «Энергия» поменялся генеральный директор
Иван Потапов
Иван Потапов
Сергей Романов

Сергей Романов. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

У Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» поменялся генеральный директор. Об этом говорится в системе раскрытия корпоративной информации.

Место Игоря Озара занял Сергей Романов. В соответствии с решением совета директоров новый руководитель должен вступить в должность 19 апреля.

Романов занимал должность первого заместителя гендиректора РКК.

Озар пришел в РКК мае-июне 2020 года с должности советника главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. До работы с Рогозиным он занимал руководящие должности в Объединенной авиастроительной корпорации.

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