Разработчик провального Су-57 займется «Союзами»

Бывший гендиректор компании «Сухой», в которой разрабатывают провальный истребитель Су-57, возглавит ракетно-космическую корпорацию «Энергия», где производятся пилотируемый космические корабли «Союз», сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

Действующий гендиректор «Энергии» Николай Севастьянов уйдет в отставку. «У Николая Севастьянова сегодня последний рабочий день. С понедельника врио гендиректора предприятия станет Игорь Озар», — сказал собеседник. Источник не назвал причину отставки Севастьянова.

В ноябре 2019 года РИА Новости сообщили, что «Газпром космические системы», возглавляемые братом Севастьянова Дмитрием, приступили к строительству в подмосковном городе Щелково завода для сборки спутников «Сферы».

В декабре 2019 года потерпел крушение Су-57, который должен был стать первым серийным образцом Су-57. Тогда же в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

В апреле 2019 года «Роскосмос» заявил, что создание «Сферы» потребует почти 534 миллиарда рублей.

В январе 2006 года Севастьянов обещал появление в 2015 году российской базы на Луне, где в 2020-м может начаться добыча гелия-3.

Существуют несколько претензий к Су-57. Первая — фактическое игнорирование стелс-технологий, обеспечивающих низкую радиолокационную заметность машины (для этого достаточно сравнить технологические припуски на американском и российском самолетах). Вторая — отсутствие серийного двигателя второго этапа, который должны получить все Су-57, в том числе и те, которые сегодня оснащаются установками первого этапа. Третья — осутствие готовой номенклатуры ракетно-бомбового вооружения для самолета.

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