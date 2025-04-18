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15:40, 18 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили вероятность участия Европы в урегулировании украинского конфликта

Депутат Журова допустила участие Европы в урегулировании конфликта на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

США призывают Европу тоже быть посредниками, а не просто откупаться деньгами и военной техникой, потому что прошло уже много времени, а результатов, которые планировались, все нет, сказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она также оценила вероятность участия стран Евросоюза в урегулировании украинского конфликта.

«Пока складывается впечатление, что европейские страны тормозят эти процессы. Если же Европа каким-то образом повлияет на [президента Украины Владимира] Зеленского и Украину и мы все-таки по-настоящему сядем за стол переговоров, а не будем намерения высказывать — с понятными условиями, в том числе именно нашими условиями, тогда, конечно, и Европа здесь может быть», — допустила депутат.

Президент каждый европейской страны считает своим долгом сказать, что будет ключевым переговорщиком, а потом понимает, что ничего не получается, отметила парламентарий. Она предположила, что у американского лидера Дональда Трампа и его администрации тоже была иллюзия, что они смогут быстро заключить перемирие.

«Казалось, что и Зеленский дал какие-то надежды так думать, а они видят, что прошло время, а ничего не происходит, в том числе та же Украина бомбит объекты, и мирные, хотя обещали, что этого не будет», — заключила Журова.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о том, что страны Европейского союза должны принимать участие в урегулировании на Украине, чтобы отмена европейских санкций могла стать частью будущего мирного соглашения.

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