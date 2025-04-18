Участницу реалити-шоу довели до слез подруги в штанах

Участница реалити-шоу Джинджер Даггар Вуоло плакала из-за носящих штаны подруг

Звезда реалити-шоу «Сестры Даггар: Пополнение» Джинджер Даггар Вуоло поделилась воспоминаниями о том, что ее доводили до слез носящие штаны подруги, в то время как она сама должна была придерживаться ультраконсервативного дресс-кода. Об этом она рассказала в эпизоде шоу «Подкаст Джереми и Джинджер», запись которого доступна на портале Apple Podcasts.

Даггар отметила, что не понимала, почему ее подруги носят брюки, в то время как ей приходилось одеваться скромно — в длинные юбки и платья — в соответствии с убеждениями Института основных жизненных принципов (IBLP), ультрахристианской организации, частью которой была ее семья.

«Я помню, как несколько близких подруг начали носить брюки, и я была так расстроена из-за этого. Я помню, как плакала из-за одной подруги, просто думая: "Почему они это делают?" Даже не спрашивая и не выслушивая их, почему», — вспомнила Даггар Вуоло. Телезвезда призналась, что в конце концов пересмотрела свои взгляды на дресс-код.

В январе 2023 года Даггар Вуоло в одном из интервью признавалась, что считала ношение одних только юбок и платьев способом угодить Богу.

Ранее сообщалось, что ведущая новостей на канале NBC Линдси Липман расплакалась в прямом эфире из-за известия о ее коллеге, журналисте Крисе Рэдклиффе. Липман сообщила зрителям, что Рэдклиффа не стало.