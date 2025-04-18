Украинский дрон попал в ехавшего на велосипеде россиянина

Белгородский губернатор Гладков: Дрон ВСУ попал в ехавшего на велосипеде мужчину

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в мужчину, ехавшего на велосипеде в Новой Таволжанке Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Гладков отметил, что пострадавшего жителя доставили в больницу в Шебекино. Медики диагностировали ему баротравму и осколочное ранение спины, уточнил Гладков.

В настоящее время бригада скорой транспортирует его в городскую больницу №2 Белгорода, добавил губернатор.

До этого Гладков рассказал, что беспилотники ВСУ атаковали стоянки сельхозпредприятий в селе Красный Октябрь.

Тогда же в хуторе Плотвянка летательный аппарат сбросил взрывчатку на территорию частного домовладения, выбив окна и повредив хозяйственные постройки. Сведений о пострадавших не поступало, заверил глава региона.