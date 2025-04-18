Украинский дрон сбили в небе над Россией

Минобороны РФ: Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Вторгшийся в воздушное пространство России летательный аппарат был уничтожен около 9:20 мск. Речь идет о беспилотнике самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров.

18 апреля стало известно о первой с начала спецоперации атаке украинских войск по порту Оля в Астраханской области. Выпущенный по порту беспилотник PD-2 был уничтожен, не достиг цели.