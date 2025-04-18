Умер официальный голос Пуаро и Адриано Челентано

Известный актер дубляжа Рудольф Панков ушел из жизни в возрасте 86 лет

Российский актер дубляжа Рудольф Панков, известный озвучкой Адриано Челентано и Дэвида Суше, ушел из жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский дубляж».

Артисту, который считается одним из мэтров российского дубляжа, было 86 лет.

«Легенды уходят друг за другом. Не стало Рудольфа Панкова», — написали в сообщении.

Панков озвучивал персонажей многих культовых фильмов и сериалов: «Укрощение строптивого», «Профессионал», «Пуаро Агаты Кристи», «Гарри Поттер», «Голодные игры». Его голосом говорили голливудские звезды Томми Ли Джонс и сэр Иэн Маккеллен.

Ранее стало известно, что ушел из жизни официальный голос Брюса Уиллиса из «Неудержимых». Актер дубляжа Владимир Герасимов умер в возрасте 74 лет.