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09:42, 18 апреля 2025Мир

Раскрыты цели США по прекращению огня на Украине

Bloomberg: США хотят добиться прекращения огня на Украине в ближайшее время
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

США намерены добиться полного прекращения огня на Украине в ближайшее время. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«На встрече с европейскими представителями в Париже американские чиновники заявили, что хотят добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель», — говорится в материале.

Как утверждается, участники встречи заявили о полной поддержке главной цели президента США Дональда Трампа — скорейшего прекращения конфликта — и далее перешли к обсуждению способов, которыми можно этого достичь.

Ранее американский лидер заявил, что ждет ответа России по предложению о прекращении огня уже на этой неделе.

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