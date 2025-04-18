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05:26, 18 апреля 2025Мир

В Британии назвали причину вырождения ЕС

Аналитик Меркурис: ЕС выродился из-за угроз лидерам европейских стран
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) выродился и ушел от своих первоначальных принципов, угрожая лидерам суверенных стран Европы. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.

По его словам, правительства независимых стран имеют право решать, с какими государствами им поддерживать отношения, однако заявления лидеров Еврокомиссии (ЕС), в том числе Каи Каллас, показывают, что для Брюсселя это не имеет значения. Он отметил, что ЕС перестал быть конфедеративным экономическим союзом и стал наднациональным государством «со всеми вытекающими».

«Оказывается европейским лидерам, которые решили поехать в Москву и почтить память освободителей, запрещается это делать. ЕК учитывает мнение Франции, Германии, Италии в какой-то степени. А остальные страны — провинции, их лидерам нельзя вести самостоятельную политику», — сказал Меркурис.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Каллас о 9 Мая. «Их безумие влияет на них, потому что они уже готовы стать посмешищем на глазах у всего мира. Над ними смеется уже мировое большинство», — отметила дипломат.

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