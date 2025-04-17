Захарова ответила на заявление Каллас о 9 Мая

Захарова: Мировое большинство смеется над Европой после слов Каллас о 9 Мая

Мировое большинство смеется над Европой после слов верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, которая предостерегла кандидатов в члены ЕС от поездок в Москву на 9 Мая. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Их безумие, мне кажется, в первую очередь влияет на них, потому что они уже готовы стать посмешищем на глазах у всего мира. В отрицании истории, в ее переписывании, в реинкарнации самого худшего, через что прошли их западноевропейские страны, только для того, чтобы утвердиться на собственных сегодняшних позициях, которые основаны на русофобии, на антироссийских бесконечных фобиях, на верноподданичестве, вот этих либеральных антиценностях. Над ними смеется уже мировое большинство», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, для ЕС это безумие является разрушительным. В то же время оно только укрепляет позиции России, у которой есть единомышленники, знающие о роли СССР во Второй мировой войне и победе над нацизмом и фашизмом.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Россия продолжит дезавуировать ложь и фейки и будет предоставлять максимальное количество информации о событиях тех времен.

Ранее Кая Каллас заявила, что участие Европейского союза в параде Победы в Москве не планируется, а визиты в Россию лидеров стран — кандидатов в блок 9 мая являются нежелательными.