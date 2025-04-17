Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:53, 17 апреля 2025Мир

Захарова ответила на заявление Каллас о 9 Мая

Захарова: Мировое большинство смеется над Европой после слов Каллас о 9 Мая
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Luis Soto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мировое большинство смеется над Европой после слов верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, которая предостерегла кандидатов в члены ЕС от поездок в Москву на 9 Мая. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Их безумие, мне кажется, в первую очередь влияет на них, потому что они уже готовы стать посмешищем на глазах у всего мира. В отрицании истории, в ее переписывании, в реинкарнации самого худшего, через что прошли их западноевропейские страны, только для того, чтобы утвердиться на собственных сегодняшних позициях, которые основаны на русофобии, на антироссийских бесконечных фобиях, на верноподданичестве, вот этих либеральных антиценностях. Над ними смеется уже мировое большинство», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, для ЕС это безумие является разрушительным. В то же время оно только укрепляет позиции России, у которой есть единомышленники, знающие о роли СССР во Второй мировой войне и победе над нацизмом и фашизмом.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Россия продолжит дезавуировать ложь и фейки и будет предоставлять максимальное количество информации о событиях тех времен.

Ранее Кая Каллас заявила, что участие Европейского союза в параде Победы в Москве не планируется, а визиты в Россию лидеров стран — кандидатов в блок 9 мая являются нежелательными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина высказался о переговорах России и США

    Российская песня стала хитом в Польше

    В зоне СВО заметили «постапокалиптический» багги с «Утесом»

    Осужденный экс-замглавы Генштаба России решил поехать в зону СВО простым солдатом

    Раскрыто отношение россиян к сленгу зумеров

    Россия экспортировала рекордные объемы одного лакомства

    В Запорожье нашли два крупных схрона с противотанковыми минами и боеприпасами

    Вышедшему из колонии Ефремову предложат роль в крупном проекте

    На Западе обвинили чиновников из офиса президента Украины в жадности до власти

    Первый в мире винный город откроют в России в конце года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости