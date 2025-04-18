В Кремле рассказали о послании Путина верховному лидеру Ирана

Песков: Путин передал послание верховному лидеру Ирана Хаменеи

Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи передал верховному лидеру Исламской Республики аятолле Али Хаменеи послание. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Безусловно, через министра переданы самые добрые пожелания и субстантивное послание верховному лидеру Ирана», — заявил он.

Ранее Аракчи назвал прошедшие 17 апреля переговоры с президентом России очень содержательными. Дипломат отметил, что Иран считает Россию своим стратегическим партнером и важным соседом, подчеркнув, что отношения между странами еще никогда не были так близки.