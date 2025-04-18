В ЛНР рассказали о росте активности украинских ДРГ

Марочко: ВСУ увеличили число действий ДРГ в Кременских лесах в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили число действий диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территории Кременских лесов в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«С начала текущей недели отмечается увеличение действий малых маневренных групп противника в Кременских лесах. По характеру действий ВФУ можно сделать вывод: в их замысел входит ведение диверсионно-разведывательной деятельности и выявление наших скрытых позиций», — написал он.

По словам отставного военнослужащего, среди диверсантов также были замечены женщины.

Ранее Марочко заявил, что размещенные возле Макеевки в ЛНР подразделения украинских войск перешли к обороне. По его словам, ВСУ направляют основные усилия на недопущение прорыва своей оборонительной линии и продвижения российских войск.

