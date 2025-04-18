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08:41, 18 апреля 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о росте активности украинских ДРГ

Марочко: ВСУ увеличили число действий ДРГ в Кременских лесах в ЛНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили число действий диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территории Кременских лесов в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«С начала текущей недели отмечается увеличение действий малых маневренных групп противника в Кременских лесах. По характеру действий ВФУ можно сделать вывод: в их замысел входит ведение диверсионно-разведывательной деятельности и выявление наших скрытых позиций», — написал он.

По словам отставного военнослужащего, среди диверсантов также были замечены женщины.

Ранее Марочко заявил, что размещенные возле Макеевки в ЛНР подразделения украинских войск перешли к обороне. По его словам, ВСУ направляют основные усилия на недопущение прорыва своей оборонительной линии и продвижения российских войск.

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