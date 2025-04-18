В России объяснили заявление Уиткоффа о частичном решении вопроса территорий

Депутат Чепа: В переговорах Путина с Уиткоффом речь могла идти о буферных зонах

На вопросы территориального разделения есть разные взгляды как со стороны России, так и Украины, поэтому речь могла идти о буферной зоне, предположил депутат Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам визита в Россию рассказал, что обсуждал «вопрос территорий», и допустил, что он может быть частично решен. Он подчеркнул, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным в контексте Украины были сфокусированы на этой теме.

«Мы много говорим о буферной зоне, потому что есть постоянные атаки со стороны ВСУ по гражданским целям приграничных регионов России. Я думаю, что, скорее всего, речь шла об этом», — рассказал Чепа.

По мнению парламентария, в эту зону должна войти часть приграничных с Россией территорий, откуда постоянно наносятся удары в первую очередь беспилотниками, а также ведутся обстрелы артиллерийскими средствами. Речь идет прежде всего о Белгородской, Курской и Брянской областях, заключил депутат.

Ранее сообщалось, что позиция спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по переговорам по урегулированию конфликта на Украине вызывает опасения на Западе из-за совпадения с российским подходом к проблеме. В начале апреля американский политик третий раз за два месяца встретился с президентом России Владимиром Путиным.