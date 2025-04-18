В российском городе задержали вымогавшую под угрозой расправы деньги у майнера банду

В Нижнем Новгороде задержали банду вымогателей, угрожавших убийством майнеру

В Нижнем Новгороде правоохранители задержали банду, которая под угрозой расправы вымогала деньги у майнера. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Банда состояла из трех участников — 29-летнего рецидивиста и 20-летнего и 19-летнего его знакомых. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Им грозит до семи лет лишения свободы. Все участники банды находятся в СИЗО.

По данным канала, они дали пострадавшему в долг 310 тысяч рублей для игры на бирже. Половину суммы он вернул наличными, а остальное перевел на счет фигурантов. Однако молодые люди сказали, что денег на карте не видели, и сообщили, что каждый день оставшаяся сумма долга будет увеличиваться на 40 тысяч рублей. После этого злоумышленники стали звонить мужчине с угрозами и назначили ему встречу в торговом центре. На ней они избили его и потребовали 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил троих мужчин к срокам от пяти с половиной до семи с половиной лет лишения свободы за разработанную схему по похищению пьяных местных жителей. Мужчины придумали схему преступления, согласно которой они решили ездить по улицам столицы на иномарках, высматривать пьяных горожан и знакомиться с ними. После этого они предлагали отвезти их домой, а по дороге, когда потерпевшие засыпали, обкрадывали.