В российском регионе задержан сотрудник центра «Э» по подозрению в вымогательстве

В Ингушетии задержан 23-летний сотрудник центра «Э», подозреваемый в вымогательстве 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве группой лиц с применением насилия. Молодой человек арестован.
По данным канала, фигурант шантажировал местного жителя. Он угрожал обнародовать его интимную переписку.
Ранее сообщалось, что в Татарстане задержан по подозрению в коррупции руководитель отдела Следственного комитета России по Приволжскому району Казани Эдуард Закиров, оказавшийся обладателем миллионного состояния.