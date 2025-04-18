В российском регионе задержан сотрудник центра «Э» по подозрению в вымогательстве

В Ингушетии пойман сотрудник центра «Э», подозреваемый в вымогательстве ₽300 тыс

В Ингушетии задержан 23-летний сотрудник центра «Э», подозреваемый в вымогательстве 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве группой лиц с применением насилия. Молодой человек арестован.

По данным канала, фигурант шантажировал местного жителя. Он угрожал обнародовать его интимную переписку.

Ранее сообщалось, что в Татарстане задержан по подозрению в коррупции руководитель отдела Следственного комитета России по Приволжскому району Казани Эдуард Закиров, оказавшийся обладателем миллионного состояния.