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18:18, 18 апреля 2025Ценности

В сети восхитились образом Кейт Миддлтон в кепке «деда»

Екатерина Ештокина

Кадр: The Prince and Princess of Wales

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон прогулялась по улице в кепке «деда» и восхитила пользователей сети. На соответствующие кадры, опубликованные Кенсингтонским дворцом, обратило внимание Page Six.

На размещенных кадрах супруга принца Уильяма была запечатлена в заповеднике «Озерный край» в темно-сером пальто и коричневом вязаном свитере. Помимо этого, звезда надела обтягивающие брюки и ботинки. Свой образ она завершила серой фетровой шляпой с козырьком.

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Поклонники оценили образ Миддлтон в комментариях под материалом. «Обожаю стиль прекрасной принцессы Уэльской. Непринужденный шик», «Мне нравится все в ее наряде, включая кепку, но этот свитер мне просто необходим. Он великолепен», «Принцесса Уэльская всегда такая стильная!» — написали они.

В феврале Кейт Миддлтон кардинально сменила имидж из-за шутки мужа о неуместном наряде. Биограф Том Куинн в новой книге «Да, мэм: Тайная жизнь королевских слуг» рассказал, что в начале брака принцу Уильяму не нравился стиль супруги.

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