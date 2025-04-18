В СПЧ предложили решение в споре о ношении никабов в России

Член СПЧ Меркачева предложила запретить носить никабы в России

Член Совета по правам человека Ева Меркачева предложила на законодательном уровне запретить носить никабы в России. Такое предполагаемое решение в споре об уместности данного элемента одежды она высказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Меркачевой, люди, которые пользуются общественным транспортом, должны быть на виду.

«Мы должны понимать, кто это. Ведь по мимике, по выражению глаз можно определить, что он задумал. Ведь когда лицо в гневе, в злобе, в ненависти или отстраненное», — пояснила Меркачева.

На этой неделе вопрос о ношении никабов вновь был поднят в связи с историей, случившейся в московском метро. Там пенсионерка заметила в вагоне девушку в никабе. Женщине пассажирка показалась подозрительной, она начала снимать ее на телефон.

Действия россиянки вызвали негодование у спутника девушки в никабе. Между пожилой москвичкой и мужчиной возникла ссора, которая быстро переросла в потасовку.

Пенсионерка после инцидента получила семь суток ареста, в отношении ее оппонента возбудили уголовное дело.

Свой поступок москвичка объяснила тем, что считает людей в никабах опасными.