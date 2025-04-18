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10:15, 18 апреля 2025Наука и техника

В США допустили предъявление Трампом прав на Луну

Aviation Week: США могут предъявить права на Луну
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп может предъявить права Соединенных Штатов на Луну. Об этом в колонке для журнала Aviation Week пишет обозреватель Гарретт Рейм.

«Интерес Трампа к Гренландии и Канаде, по-видимому, обусловлен добычей редкоземельных элементов на фоне других неопределенных проблем "национальной безопасности". Оба региона земной тверди содержат огромные запасы дефицитного материала. Считается, что Луна также содержит значительные запасы редкоземельных элементов, а также других стратегических минералов», — говорится в публикации.

По его оценке, возвращение Китая на Луну раньше США является движущим страхом среди многих в [американской] космической отрасли.

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Ранее издание SpaceNews рассказало, компании из США в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS) захотели получить от НАСА контракты на многократные запуски к Луне.

В марте тот же портал сообщил, что после двух подряд частично удачных посадок на поверхность Луны и возросшей конкуренции со стороны соперников американская компания Intuitive Machines озаботилась диверсификацией, озаботившись развитием систем лунной связи.

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