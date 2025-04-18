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02:38, 18 апреля 2025Экономика

В США раскрыли требование России к желающим вернуться западным компаниям

Bloomberg: РФ потребует передачи технологий от желающих вернуться компаний
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vlad Karkov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министерство финансов России разработало некоторые предложения, касающиеся условий возвращения западных компаний в РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в Кремле.

Утверждается, что желающие вернуться на российский рынок компании должны будут передать Москве технологии, а также локализовать часть производственных процессов в стране. При этом в ходе рассмотрения заявок власти будут спрашивать мнение их российских конкурентов.

«Собеседник агентства в Кремле уточнил, что "никто пока не стучится в дверь"», — указано в сообщении. Агентство подчеркивает, что интерес к рынку РФ резко вырос после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев ответил на недовольство западных компаний условиями возвращения в страну. «Я бы вообще им дорогу закрыл навсегда, чтобы никогда не появлялись, потому что они и в другой раз уйдут. Зачем надеяться на чужого дядю?», — задался он вопросом.

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