Важность взятия российскими войсками Валентиновки в ДНР объяснили

Киселев: Взятая ВС России Валентиновка в ДНР была опорным пунктом ВСУ

Взятие поселка Валентиновка в Донецкой народной республике (ДНР) открывает российским войскам перспективы по дальнейшему продвижению в районе Дзержинска (украинское название — Торецк). Об этом ТАСС заявил военный эксперт Виталий Киселев.

«Валентиновка, которую российские войска освободили за последние сутки, была опорным пунктом боевиков ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»), их оттуда выбили наши штурмовики. Просматривается продвижение наших войск на Старую Николаевку. Здесь местность позволяет развить наступление и расширить плацдарм», — объяснил Киселев.

По его словам, в то же время украинские подразделения пытаются вклиниться в порядки Вооруженных сил (ВС) России у Дзержинска. Собеседник агентства уточнил, что в районе окрестностей города фиксируется большое количество ударных дронов ВСУ.

18 апреля Минобороны России сообщило о взятии Валентиновки. Населенный пункт перешел под контроль бойцов группировки войск «Юг» армии России.