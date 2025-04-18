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15:51, 18 апреля 2025Бывший СССР

Важность взятия российскими войсками Валентиновки в ДНР объяснили

Киселев: Взятая ВС России Валентиновка в ДНР была опорным пунктом ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Взятие поселка Валентиновка в Донецкой народной республике (ДНР) открывает российским войскам перспективы по дальнейшему продвижению в районе Дзержинска (украинское название — Торецк). Об этом ТАСС заявил военный эксперт Виталий Киселев.

«Валентиновка, которую российские войска освободили за последние сутки, была опорным пунктом боевиков ВСУ (Вооруженных сил Украиныприм. «Ленты.ру»), их оттуда выбили наши штурмовики. Просматривается продвижение наших войск на Старую Николаевку. Здесь местность позволяет развить наступление и расширить плацдарм», — объяснил Киселев.

По его словам, в то же время украинские подразделения пытаются вклиниться в порядки Вооруженных сил (ВС) России у Дзержинска. Собеседник агентства уточнил, что в районе окрестностей города фиксируется большое количество ударных дронов ВСУ.

18 апреля Минобороны России сообщило о взятии Валентиновки. Населенный пункт перешел под контроль бойцов группировки войск «Юг» армии России.

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