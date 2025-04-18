Власти российского региона похвастались вырастившим «утробу с младенцем» деревом

Власти Якутии похвастались деревом в форме женщины с младенцем в утробе

Власти Якутии похвастались деревом в форме беременной женщины, вырастившим «утробу с младенцем». Соответствующая публикация выложена в Telegram-канале правительства региона.

Как сообщили чиновники, с одной стороны дерево похоже на человека, а при взгляде с другого ракурса видна «утроба» коричневого цвета, в которой находится фигурка человечка с пуповиной. Сославшись на обнаруживших дерево якутян, власти объявили, что вмешательства человека в это творение почти не было и назвали древесные отростки «уникальным произведением искусства».

«Авторы находки уверяют, что лишь немного подчеркнули естественную форму, покрыв ее лаком и краской», — сообщили чиновники.

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