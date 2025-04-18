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18:24, 18 апреля 2025Мир

Власти Венгрии назвали Украину центром наркоторговли и оргпреступности

Власти Венгрии назвали Украину центром наркоторговли и оргпреступности в Европе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) открыло бы дорогу преступности в Венгрию. Такое сообщение в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) опубликовало венгерское правительство, призывая граждан выразить отношение к принятию Украины в ЕС.

Власти республики назвали соседнюю страну центром наркоторговли и организованной преступности в Восточной Европе.

«Еще до войны Украина была центром наркоторговли и организованной преступности в Восточной Европе. Со вступлением Украины в ЕС перед украинской организованной преступностью открылась бы дорога в Венгрию. Выскажите мнение о членстве Украины в ЕС», — сказано в публикации.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель приведет Евросоюз к разрушению из-за попыток затащить в блок Украину. Он пояснил, что поспешный прием Украины в ЕС вызовет приток низкокачественных украинских товаров и услуг в Европу, разрушит европейский рынок труда и нанесет непоправимый ущерб многим компаниям в ЕС.

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