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11:18, 18 апреля 2025Силовые структуры

Внучка бывшего мэра Самары заявила о сотрудничестве со следствием

Внучка экс-мэра Самары заявила, что активно сотрудничает со следствием
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, обвиняемая в расправе над ними, заявила, что активно сотрудничает со следствием. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я активно сотрудничаю, и все, что возможно от меня, я следствию предоставляю и буду предоставлять», — заявила женщина.

О расправе над Тарховым и его супругой стало известно 5 февраля. Тогда же сотрудники силовых структур задержали их внучку — она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей. Женщина уже дала признательные показания.

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