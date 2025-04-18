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11:54, 18 апреля 2025Мир

Во Франции заявили об унижении Макрона представителями США

Политик Филиппо: Представители США унизили Макрона на переговорах в Париже
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Представители США унизили президента Франции Эммануэля Макрона в ходе переговоров по Украине в Париже. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«На самом деле вчерашний день был для него (Макрона — прим. «Ленты.ру») очень унизительным», — отметил политик.

По словам Филиппо, члены делегации США преподали президенту Франции «урок мира в центре Парижа».

17 апреля в Париже состоялась серия переговоров между представителями США, Великобритании, Франции, Германии и Украины. Американскую сторону представляли госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Французский лидер отметил, что дискуссии были позитивными и конструктивными. Он добавил, что обсуждения украинского вопроса продолжатся на следующей неделе в Лондоне.

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