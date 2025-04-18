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23:20, 18 апреля 2025Силовые структуры

Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве склада Wildberries

Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве тверского склада Wildberries
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Управление МВД по Тверской области возбудило уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве склада Wildberries. Об этом сообщает «Интерфакс»

По данным источника, подрядчик ООО «ВБ Девелопмент» завышал объемы перемещаемого грунта, причинив ущерб на 14,3 миллиона рублей. Отмечается, что с марта 2023 по январь 2024 года компанией Владислава Бакальчука заключались договоры с «заведомо завышенными объемами работ».

В феврале сообщалось, что ООО «Вайлдберриз» подало в Арбитражный суд Московской области иск о взыскании с принадлежащего Владиславу Бакальчуку ООО «ВБ Девелопмент» 712,9 миллиона рублей. Претензии истца связаны с неуплатой займа, срок погашения которого прошел.

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