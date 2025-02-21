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14:00, 21 февраля 2025Экономика

Wildberries подала в суд на компанию Бакальчука

«Интерфакс»: Wildberries подала иск на 712,9 млн рублей к компании Бакальчука
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

ООО «Вайлдберриз» подало в Арбитражный суд Московской области иск о взыскании с принадлежащего Владиславу Бакальчуку ООО «ВБ Девелопмент» 712,9 миллиона рублей. Как сообщает «Интерфакс», ближайшее заседание по делу состоится 27 марта.

Претензии истца связаны с неуплатой займа, срок погашения которого прошел, узнали журналисты.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким, которой также принадлежит 99 процентов ООО «Вайлдберриз», сообщила о завершении реструктуризации объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, инициированной в прошлом июне. На фоне старта указанного процесса, последнее регуляторное одобрение в рамках которого дала в сентябре ФАС, стартовал бракоразводный процесс супругов Бакальчук. Татьяна сменила фамилию на девичью, в 2025 году суд официально расторг их брак.

Хотя Владислав Бакальчук, владеющий одним процентом ООО «Вайлдберриз», выступал против сделки, в июле Wildberries и компания-владелец Russ (ООО «Стинн») создали совместное ООО «РВБ», которое на 65 процентов принадлежит ООО «Вайлдберриз», а на 35 процентов — второй стороне. Добиться отмены передачи активов маркетплейса в объединенную компанию Бакальчуку в суде не удалось.

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