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15:31, 18 апреля 2025Забота о себе

Врач назвал главные правила сбалансированного пасхального застолья

Врач Лопатин посоветовал ограничить количество кулича на Пасху 150 граммами
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Неумеренность в еде за пасхальным столом может быть опасна для тех, кто соблюдал Великий пост, предупредил гастроэнтеролог, терапевт медицинского центра «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин. Главные правила сбалансированного застолья на Пасху он назвал «Ленте.ру».

Прежде всего врач посоветовал вводить белковую и жирную пищу в рацион постепенно. Так, по его словам, после поста в день следует съедать не больше двух яиц, причем желательно разделить их употребление на несколько приемов пищи и не добавлять к ним майонез или другие жирные соусы, так как это усилит нагрузку на пищеварение.

Ограничить стоит и количество съеденного кулича на Пасху, продолжил Лопатин. Его лучше съесть в качестве десерта после основных блюд и постараться ограничиться кусочком в 100-150 граммов.

Творожной пасхой тоже лучше не злоупотреблять. Творог — достаточно легкоусвояемый продукт, но в классический рецепт блюда входит большое количество сахара, сливок, сливочного масла, орехов и цукатов. Из-за этого оно получается весьма жирным и тяжелым для переваривания

Сергей Лопатин гастроэнтеролог, терапевт

Тем же, кто помимо традиционных блюд на стол хочет поставить на праздничный стол что-то мясное, гастроэнтеролог предложил выбирать вместо колбас и копченостей запеченную дома куриную грудку, индейку или нежирную буженину.

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Ранее в пресс-службе Роскачества назвали приметы плохо приготовленного кулича. Специалисты ведомства отметили, что каждый кулич должен иметь этикетку с обязательной информацией о наименовании продукта и производителя, юридическом и фактическом адресе производства, составе и пищевой ценности.

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