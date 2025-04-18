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19:06, 18 апреля 2025Силовые структуры

За совершенную 17 лет назад расправу задержали троих россиян

В Ленинградской области задержали троих мужчин за убийство 17 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Телеграм-канал Ирина Волк

В Ленинградской области задержали троих мужчин за расправу, совершенную 17 лет назад. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, в феврале 2008 года в лесном массиве недалеко от города Кириши был обнаружен 17-летний местный житель с множественными повреждениями. Было возбуждено уголовное дело, но сразу установить преступника не удалось.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники полиции повторно изучили материалы дела, провели дополнительные экспертизы с использованием современных технологий и установили личности подозреваемых. Ими оказались три местных жителя.

Как удалось установить оперативникам, молодые люди посадили своего знакомого в машину и отвезли в лес, где начали выяснять отношения. В результате конфликта злоумышленники его избили. Травмы, полученные пострадавшим, оказались несовместимы с жизнью.

Фигуранты задержаны, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в России по записям в дневнике девушки нашли расправившихся с ней 23 года назад мужчин.

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