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08:06, 18 апреля 2025Россия

Жителей Ивановской области снова предупредили об опасности удара БПЛА

Оперативный штаб Ивановской области объявил об опасности удара БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Жителей Ивановской области снова предупредили об опасности удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на оперативный штаб сообщили на официальной странице правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

Об атаке БПЛА в регионе предупреждали также 16 и 17 апреля — тогда беспилотники попытались атаковать объекты в городе Шуя. Для удара по городу Украина применяла тяжелые дроны типа «Лютый».

«Приведена в действие система предупреждения атак», — сообщили в правительстве Ивановской области.

Об отмене действия режима опасности БПЛА по состоянию на 8:00 (мск) не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в ночь с 17 на 18 апреля ВСУ выпустили по России 56 дронов. Вооруженным силам России удалось сбить и перехватить все БПЛА.

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