Жителей Ивановской области снова предупредили об опасности удара БПЛА

Оперативный штаб Ивановской области объявил об опасности удара БПЛА

Жителей Ивановской области снова предупредили об опасности удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на оперативный штаб сообщили на официальной странице правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

Об атаке БПЛА в регионе предупреждали также 16 и 17 апреля — тогда беспилотники попытались атаковать объекты в городе Шуя. Для удара по городу Украина применяла тяжелые дроны типа «Лютый».

«Приведена в действие система предупреждения атак», — сообщили в правительстве Ивановской области.

Об отмене действия режима опасности БПЛА по состоянию на 8:00 (мск) не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в ночь с 17 на 18 апреля ВСУ выпустили по России 56 дронов. Вооруженным силам России удалось сбить и перехватить все БПЛА.