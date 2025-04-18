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13:05, 18 апреля 2025Силовые структуры

Жительница Крыма призывала искоренить русских и попалась ФСБ

ФСБ: Крымчанка призывала искоренить русских, возбуждено дело, ей грозит 5 лет
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

ФСБ возбудила уголовное дело против жительницы Крыма за призывы искоренить русских и русский язык. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ведомства по Республике Крым и Севастополю.

По статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, жительница Симферополя в украинском чате публиковала антироссийские комментарии, а также призывала искоренить русский язык вместе с русской нацией.

17 апреля сообщалось, что в Ленинградской области полиция задержала 49-летнего местного жителя за призывы к терроризму в соцсетях.

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