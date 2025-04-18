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14:46, 18 апреля 2025Силовые структуры

Жителя Подмосковья осудили на семь лет за оправдание терроризма

ФСБ: В Подмосковье мужчину осудили на семь лет за призывы к терроризму
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Подмосковье суд приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя за призывы к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Москве и Московской области.

Россиянин будет отбывать наказание в колонии общего режима. Он признан виновным по статьям о публичных призывах к осуществлению терактов, оправданию терроризма или пропаганде терроризма.

По данным ведомства, мужчина выложил в социальную сеть фото с комментариями, оправдывающими терроризм и призывавшими к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее в Ставропольском крае к 9,5 года колонии строгого режима приговорили 62-летнего россиянина.

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