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11:26, 19 апреля 2025Мир

Администрация Трампа назвала ошибочным отправленное в Гарвард письмо

NYT: Отправленное администрацией Трампа письмо в Гарвард оказалось ошибкой
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

Письмо с требованиями администрации президента США Дональда Трампа, отправленное в Гарвард 11 апреля, назвали ошибочным. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Уточняется, что речь идет о письме, содержащем ряд требований, которые касаются найма сотрудников, приема студентов и учебной программы. Университет счел их настолько обременительными, что руководству Гарварда «пришлось бросить вызов Белому дому».

Позже один из представителей администрации Трампа заявил, что письмо было отправлено по ошибке и не было должным образом согласовано. Отправителем оказался исполняющий обязанности генерального юрисконсульта министерства здравоохранения и социальных служб Шон Кевени, который также входит в целевую группу по антисемитизму.

Некоторые представители Белого дома предположили в беседе с изданием, что письмо было отправлено преждевременно, в то время как другие эксперты на условиях анонимности заявили, что оно предназначалось для распространения среди членов целевой группы.

В Гарварде отметили, что так и не поняли, что именно администрация президента назвала ошибкой и какие требования им все же хотели выдвинуть. По словам представителей института, они вели переговоры с юристами Трампа из-за опасений Белого дома по поводу того, как учебное заведение справляется с антисемитизмом.

В итоге юристы администрации Трампа заявили, что направят письмо с точными требованиями в пятницу, 11 апреля, однако вместо него в Гарварде получили письмо от Шона Кевени, содержание которого удивило представителей института. «В нем был перечислен ряд требований, которые изменят студенческую и академическую жизнь способами, с которыми Гарвард никогда не согласится. В понедельник Гарвард публично заявил, что не может с ними согласиться», — говорится в источнике.

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