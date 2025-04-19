Аэропорт Сочи начал искать новый дом для безработного лабрадора Рицы

Аэропорт Сочи начал искать новый дом для бывшей сотрудницы — лабрадора Рицы

Аэропорт Сочи начал искать новый дом для бывшей сотрудницы — лабрадора Рицы. Пост на эту тему появился в официальном Telegram-канале аэропорта.

Известно, что собака 8 лет трудилась в кинологической службе воздушной гавани, а теперь официально стала безработной. Сотрудники аэропорта ищут новых хозяев для лабрадора, которая досматривала не только терминал, но и грузовые автомобили и болиды «Формулы-1».

«В силу законодательных норм Рица больше не может выполнять служебные задачи (хотя по-прежнему великолепно с ними справляется!). Мы готовы отдать Рицу только очень ответственным и любящим новым хозяевам, с обязательным отслеживанием ее жизни на первых этапах. (...) Обязательно наличие частного дома или просторной квартиры», — говорится в публикации.

Ранее в апреле бульдог выступил на заседании Сената и попал на видео.