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06:30, 19 апреля 2025Бывший СССР

Бригаду ВСУ уличили в продаже гуманитарной помощи через даркнет

«Шептун»: Руководство 68 ОЄБр ВСУ распродает гуманитарную помощь через даркнет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Руководство 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша начало распродавать поставляемую подразделению гуманитарную помощь через интернет, в частности, объявления о продаже были размещены в даркнете. В этом командиров уличили в Telegram-канале «Шептун», опубликовав подтверждающие скрины объявлений.

Уточняется, что разные благотворительные организации, такие как «Пташки Перемоги» и «Повернись живим» поставляли бригаде гумпомощь. Последняя в этом году пожертвовала на эти цели 12 849 625 гривен (25 185 265 рублей о нынешнему курсу). В итоге товары с идентичными серийными номерами начали находить на сайтах купли-продажи, в описании указывается, что техника абсолютно новая. Какую-то часть командование сначала забирало для подразделения, чтобы делать фотоотчет, а другую — сразу выставляло на продажу.

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