Депутат возмутился пускающим женщин с «выпученными сиськами» и прогнавшим бойца СВО баром

Депутат Вегнер возмутился баром в Екатеринбурге, отказавшимся впустить бойца СВО

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер возмутился баром «Огонек»в Екатеринбурге, который отказался пустить ресторатора-участника специальной военной операции (СВО). Его слова приводит Telegram-канал «Подъем».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге ветераны СВО и активисты «Русской общины» пришли в не пустившее бойца заведение, объявив «акцию по принуждению к патриотизму». Там активисты обратились в прокуратуру с просьбой проверить, по какой причине ему было отказано в обслуживании. Затем они лично посетили бар, где раздавали посетителям листовки с информацией о службе в Вооруженных силах России по контракту.

В рейд с общественниками вышел Вегнер. Он отчитал сотрудников и руководство бара за то, что те пускают «***** [женщин] с выпученными сиськами», однако прогнали российского военного.

