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08:22, 19 апреля 2025Бывший СССР

Экс-главу Конституционного суда Украины лишили паспорта

«СР»: Экс-главу Конституционного суда Украины Тупицкого лишили паспорта
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Подольский районный суд Киева был вынужден отложить рассмотрение дела против обвиняемого в коррупции бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Причина в том, что Закарпатское управление Государственной миграционной службы признало недействительными внутренний и зарубежный паспорт фигуранта, сообщает издание «Судебный репортер» («СР»).

Заседание планировалось провести в режиме видеоконференции, но экс-глава Конституционного суда не смог пройти авторизацию в системе «Электронный суд». Адвокат бывшего судьи заявил, что для возобновления процесса необхдимо сначала восстановить документы Тупицкого.

В 2024 году уволенный Владимиром Зеленским бывший глава КС Украины Тупицкий пережил покушение в Австрии. По словам экс-депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука, в качестве отравляющего вещества могла была использована ртуть, так как в крови Тупицкого нашли семикратное превышение нормы этого металла.

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