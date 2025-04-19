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21:43, 19 апреля 2025Мир

Евродепутат оценил возможный отказ Зеленского от перемирия

Евродепутат Мариани: Отказ Зеленского от перемирия покажет, что он хочет войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Возможный отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложенного Россией перемирия покажет всем украинцам, что он хочет продолжать войну. Такое мнение выразил евродепутат от Франции Тьерри Мариани в беседе с РИА Новости.

«Это будет политическая ошибка, которая покажет, что в реальности он заинтересован в том, чтобы война продолжалась», — отметил политик.

Он назвал перемирие отличной новостью, однако «экстремистская позиция Зеленского» и заявления тех в Европе, «кто хочет войны», заставляют относиться к нему с осторожностью.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия.

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