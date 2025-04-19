Евродепутат оценил возможный отказ Зеленского от перемирия

Евродепутат Мариани: Отказ Зеленского от перемирия покажет, что он хочет войны

Возможный отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложенного Россией перемирия покажет всем украинцам, что он хочет продолжать войну. Такое мнение выразил евродепутат от Франции Тьерри Мариани в беседе с РИА Новости.

«Это будет политическая ошибка, которая покажет, что в реальности он заинтересован в том, чтобы война продолжалась», — отметил политик.

Он назвал перемирие отличной новостью, однако «экстремистская позиция Зеленского» и заявления тех в Европе, «кто хочет войны», заставляют относиться к нему с осторожностью.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия.