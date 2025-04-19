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12:35, 19 апреля 2025Из жизни

Фанат пожарных поджег свой дом ради встречи с ними

Daily Star: Одержимый пожарными британец поджег свой дома ради встречи с ними
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Alan Fraser Images / Shutterstock / Fotodom  

В Великобритании вынесли приговор фанату пожарных, который поджег дом ради встречи с ними. Об этом пишет Daily Star.

Королевский суд Ньюкасла поговорил к восьми месяцам условного срока и 150 часам общественных работ 26-летнего Джеймса Брауна. Мужчину задержали после того, как он поджег электрический щиток у себя дома в 2023 году. Во время первого вызова пожарные потушили щиток, отключили электричество и уехали. Однако почти сразу Браун вызвал их снова и сказал, что пожар опять начался. Этого не могло случиться, так как щиток был отключен, и британца заподозрили в поджоге.

Во время разбирательств выяснилось, что Браун был одержим пожарными и за год более 80 раз звонил на местную станцию. «Кажется, его главным интересом было связаться с пожарными, а не устраивать поджоги», — заявил судья во время заседания.

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Мужчина признал вину и сказал, что «в идеальном мире хотел бы быть пожарным». Защита Брауна отметила, что он полностью раскаялся и с момента поджога больше не тревожил огнеборцев. Тем не менее британцу вынесли достаточно суровый приговор, так как из-за его действий могли пострадать другие.

Ранее сообщалось, что житель Японии попал в тюрьму за поджог спальни в доме бабушки. Мужчина заявил, что пытался избавиться от неких жуков.

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