Красная армия могла штурмовать Берлин в феврале 1945-го. Почему финальное наступление Великой Отечественной войны отложили?

Историк Исаев: штурм Берлина в феврале 1945 года был бы безумием

В ходе Висло-Одерской наступательной операции войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Георгия Жукова к началу февраля 1945 года захватили на западном берегу реки Одер ряд стратегических плацдармов. До Берлина оставалось всего 60 километров. И Ставка Верховного главнокомандования, и генералы Жукова считали, что надо не останавливаться на Одере, а продолжать наступление, но полководец посчитал это авантюрой, которая может обернуться грандиозной катастрофой. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев.

Бывший командующий 8-й гвардейской армией Василий Чуйков считал, что 1-й Белорусский фронт должен был стремительно идти дальше на Берлин, взять его, что приблизило бы конец войны. С отражением намечающегося немецкого контрудара со стороны Померании, по мнению Чуйкова, справился бы и один 2-й Белорусский фронт маршала Константина Рокоссовского.

Исаев отметил, что у советского высшего верховного командования в какой-то момент возникло головокружение от успехов после захвата плацдармов на Одере.

Удар из Померании

Историк назвал две главные причины, по которым продолжение наступления 1-го Белорусского фронта на Берлин в феврале 1945 года было неприемлемым для Жукова. Во-первых, его беспокоила крупная группировка немцев, нависшая с севера над 1-м Белорусским фронтом, основу которой составляли германские войска, переброшенные с Западного фронта и из Курляндии.

Численность группировки неуклонно возрастала, разведка сообщала, что в Померании готовится мощный контрудар с целью отсечения вырвавшегося далеко вперед правого фланга армий Жукова Алексей Исаев кандидат исторических наук

Опасения Жукова были не напрасны. 16 февраля 1945 года немцы начали операцию Sonnenwende («Солнцестояние»), нанеся контрудар силами 11-й танковой армии СС и 3-го танкового корпуса СС.

Командующий 8-й гвардейской армией генерал Василий Чуйков (в центре) во время переправы его объединения через лиман в ходе Одесской наступательной операции, 1944 год Фото: Георгий Зельма / РИА Новости

Исаев подчеркнул, что наступать на Берлин, подставляя растянутый правый фланг под удар с севера, было нельзя. Историк напомнил, что отражать удар эсэсовцев пришлось в результате армиям и Жукова, и Рокоссовского.

Все это вылилось в итоге в Восточно-Померанскую операцию, которая завершилась только 4 апреля 1945 года Алексей Исаев кандидат исторических наук

8-я гвардейская увязла у Познани

Историк подчеркнул, что вторым негативным фактором против немедленного наступления на Берлин, о котором Чуйков умолчал, стало то, что его 8-я гвардейская армия в течение месяца, до 23 февраля 1945 года, штурмовала город Познань, крупный транспортный узел, через который проходила магистраль на Берлин.

Прямое сообщение между советскими плацдармами на западном берегу Одера и районом Варшавского железнодорожного узла (главным транспортным узлом 1-го Белорусского фронта) на тот момент отсутствовало, и наступать на германскую столицу, не взяв Познань, было бы безумием Алексей Исаев кандидат исторических наук

Исаев отметил, что, поскольку сражение за Познань стало не самой блестящей страницей в боевой биографии Чуйкова, военачальник хотел переключить внимание общественности на другие аспекты событий февраля 1945 года.

Ответ Жукова Чуйкову

Жуков в своих «Воспоминаниях и размышлениях» парировал доводы бывшего подчиненного, отметив, что, поскольку глубина наступления 1-го Белорусского фронта значительно превышала планируемые показатели, тылы отстали от стремительно продвигающихся войск и танки — главная ударная сила фронта, которая могла дойти до Берлина, — в тот момент оказались на сухом пайке.

Жуков писал:

Опыт войны показывает, что рисковать следует, но нельзя зарываться. В этом отношении очень показателен урок с наступлением Красной армии на Варшаву в 1920 году, когда необеспеченное и неосмотрительное продвижение войск РККА вперед привело вместо успеха к тяжелому поражению нашего Западного фронта

Как бывший командующий Западным фронтом в битве за столицу СССР, Жуков мог бы привести пример и с советским контрнаступлением под Москвой, когда Сталин решил, что еще чуть-чуть — и вермахт ждет судьба армии Наполеона, и 10 января 1942 года распорядился «гнать немцев на Запад без остановки и обеспечить полный разгром гитлеровских войск в 1942 году».

Командующий 1-м Белорусским фронтом маршал Георгий Жуков накануне наступления на Берлин, 1945 год Фото: Анатолий Морозов / РИА Новости

Однако и Гитлер понимал, что безудержное отступление его войск под Москвой станет повторением стратегического поражения Наполеона 1812 года, и отдал приказ перейти к жесткой обороне.

В результате измученная предыдущими непрерывными боями Красная армия, не получив передышки и пополнения личного состава, в условиях суровой и многоснежной зимы на московском направлении до апреля 1942 года с трудом прогрызала немецкую оборону, лишившись вырвавшейся вперед 33-й армии генерал-лейтенанта Михаила Ефремова. Полного разгрома немецких войск в 1942-м советским соединениям достичь не удалось.

15 марта 1945 года министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс с досадой написал в личном дневнике о ситуации на Одере:

Наши генштабисты ожидали от Советов точно такой же ошибки, какую мы сами допустили поздней осенью 1941 года при разработке планов окружения Москвы, а именно: идти прямо на столицу врага, не оглядываясь ни направо, ни налево и не заботясь о прикрытии флангов

Осмотрительный Жуков не совершил роковой ошибки немецких генералов, позаботившись вначале о безопасности своего фланга, а затем пополнил войска резервами, боеприпасами и горючим.

16 апреля 1945 года его 1-й Белорусский фронт ударом с Кюстринского плацдарма начал Берлинскую стратегическую наступательную операцию, вместе с войсками 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева к маю 1945-го окружил и разгромил немецкие соединения, защищавшие столицу Германии, и поставил победную точку в Великой Отечественной войне.

