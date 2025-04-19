Историк объяснил неожиданное решение Сталина о замене командующих фронтами. За что он наказал Жукова и Рокоссовского?

Одна из загадок Великой Отечественной войны — замена Иосифом Сталиным перед решающими сражениями 1945 года маршала Константина Рокоссовского на посту командующего 1-м Белорусским фронтом на маршала Георгия Жукова. Вождь ни тогда, ни позже не объяснил своего решения, заставив современников и потомков гадать о причинах такой неожиданной перестановки. Высказывались самые разные предположения. В интервью «Ленте.ру» военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев сообщил о своей версии случившегося и рассказал, что кадровое решение Сталина негативным образом отразилось на дальнейших боевых действиях 1-го Белорусского фронта.
Вечером 12 ноября 1944 года Сталин позвонил командующему 1-м Белорусским фронтом маршалу Константину Рокоссовскому и сообщил, что с 18 ноября он должен возглавить 2-й Белорусский фронт, а на его место назначен маршал Георгий Жуков.
На обычно хладнокровного и невозмутимого Рокоссовского приказ произвел эффект удара хлыстом по лицу.
Он вспоминал:
Это было столь неожиданно, что я сгоряча тут же спросил: «За что такая немилость, что меня с главного направления переводят на второстепенный участок?» Сталин ответил, что я ошибаюсь: тот участок, на который меня переводят, входит в общее западное направление, на котором будут действовать войска трех фронтов — 2-го Белорусского, 1-го Белорусского и 1-го Украинского. «Если не продвинетесь вы и Конев, то никуда не продвинется и Жуков»
У Рокоссовского и Жукова сложились непростые отношения: в середине 1920-х годов они оба учились на Кавалерийских курсах усовершенствования командного состава, затем Рокоссовский был командиром комбрига Жукова в 7-й кавалерийской дивизии, отметив в служебной характеристике подчиненного наряду с положительными чертами, что тот «болезненно самолюбив».
С началом Великой Отечественной войны роли поменялись: генерал армии Жуков стал начальником генерал-лейтенанта Рокоссовского. В ходе битвы за Москву у полководцев случился острый конфликт: Рокоссовский принял решение отвести войска своей 16-й армии за Истринское водохранилище, Жуков как командующий Западным фронтом категорически запретил это делать.
Всю войну Жуков был на одну ступеньку выше Рокоссовского, курируя его действия как командующего фронтом в качестве представителя Ставки Верховного главнокомандования, и вот теперь они оказались в равном положении командующих соседними фронтами.
Обиженный приказом Сталина, Рокоссовский 13 ноября выехал на 2-й Белорусский фронт, даже не простившись с подчиненными и не дождавшись прибытия Жукова, чтобы официально передать ему дела.
Сталин поступил как Макиавелли
В послевоенное время кадровое решение Сталина пытались объяснить по-разному. По одной из версий, вождь хотел, чтобы Берлин брали войска под командованием русского, а не поляка. По другой — Сталин помнил, что осенью 1941 года именно Жуков спас Москву и фактически Советский Союз, и ценил его как полководца выше, чем Рокоссовского.
По словам Исаева, дело не в национальном и не в полководческом факторе.
Историк рассказал, что после 7 ноября 1944 года в Ставке состоялось расширенное совещание с участием ведущих советских военачальников, на котором Жуков и Рокоссовский выступили против наступления 1-го Белорусского фронта с Наревского плацдарма в тыл восточно-прусской немецкой группировки, считая, что враг слишком укрепился и операция обречена на провал.
Именно к этому эпизоду относится известная история, когда Сталин выгонял Рокоссовского подумать — на самом деле выгонял в библиотеку в кабинете в Кремле и Рокоссовского, и Жукова — хорошенько подумать, чтобы операция все же была проведена
Но маршалы стояли на своем, на их мнение не повлияло даже обещание пополнить 1-й Белорусский фронт танками и личным составом. В итоге наступательная операция была отменена, однако разговор имел для обоих полководцев кадровые последствия.
После такого вопиющего неповиновения, когда два военачальника выступили против мнения Верховного главнокомандующего единым фронтом, Сталин чисто по-макиавеллевски разделил двух маршалов — с целью большей их управляемости: поодиночке можно было вынудить военачальников предпринимать те или иные нужные действия
Жуков был понижен на одну ступень, перестав быть представителем Ставки на ключевом берлинском направлении, и стал командующим 1-м Белорусским фронтом. Рокоссовский был назначен командующим 2-м Белорусским фронтом.
Исаев подчеркнул, что горькая пилюля для Рокоссовского заключалась еще и в том, что ему пришлось оставить Жукову свой штаб, с которым он прошел по боевым дорогам Великой Отечественной войны от самой Москвы.
Решение Сталина пошло делу во вред
Фронты остались без координации
В должности представителя Ставки Жуков мог координировать действия соседних с 1-м Белорусским фронтов. Теперь же он действовал, уже никак не влияя на то, что происходило у соседей.
В ходе Висло-Одерской наступательной операции это имело большой отрицательный эффект, когда Жуков по своей инициативе пошел дальше Познани, которая в директиве Ставки считалась конечной точкой операции. Стремительный прорыв 1-го Белорусского фронта к Берлину не был поддержан соседями, поскольку те получили от Ставки задачи, слабо скоординированные с действиями войск Жукова
Историк отметил, что отсутствие координации трех советских фронтов привело в итоге к достаточно тяжелой ситуации, не исключалось даже оставление плацдармов на Одере и отступление назад.
Понадобились чрезвычайные меры и достаточно высокие полководческие способности Жукова, чтобы выйти из этой ситуации без катастрофических последствий
19 ноября 1944-го Рокоссовский все же вернулся в штаб 1-го Белорусского фронта, где тепло попрощался с бывшими сослуживцами и передал дела Жукову, с которым на вечере, посвященном Дню артиллерии, делился воспоминаниями об их общей молодости, о службе в кавалерии.
На прощание Рокоссовский и Жуков дружески обнялись, отношения между двумя прославленными полководцами были восстановлены, а 24 июня 1945 года оба участвовали в Параде Победы на Красной площади в Москве, где Рокоссовский командовал парадом, а Жуков принимал его.