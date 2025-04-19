Историк объяснил неожиданное решение Сталина о замене командующих фронтами. За что он наказал Жукова и Рокоссовского?

Историк Исаев: Сталин наказал Жукова и Рокоссовского за неповиновение

Одна из загадок Великой Отечественной войны — замена Иосифом Сталиным перед решающими сражениями 1945 года маршала Константина Рокоссовского на посту командующего 1-м Белорусским фронтом на маршала Георгия Жукова. Вождь ни тогда, ни позже не объяснил своего решения, заставив современников и потомков гадать о причинах такой неожиданной перестановки. Высказывались самые разные предположения. В интервью «Ленте.ру» военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев сообщил о своей версии случившегося и рассказал, что кадровое решение Сталина негативным образом отразилось на дальнейших боевых действиях 1-го Белорусского фронта.

Вечером 12 ноября 1944 года Сталин позвонил командующему 1-м Белорусским фронтом маршалу Константину Рокоссовскому и сообщил, что с 18 ноября он должен возглавить 2-й Белорусский фронт, а на его место назначен маршал Георгий Жуков.

На обычно хладнокровного и невозмутимого Рокоссовского приказ произвел эффект удара хлыстом по лицу.

Он вспоминал:

Это было столь неожиданно, что я сгоряча тут же спросил: «За что такая немилость, что меня с главного направления переводят на второстепенный участок?» Сталин ответил, что я ошибаюсь: тот участок, на который меня переводят, входит в общее западное направление, на котором будут действовать войска трех фронтов — 2-го Белорусского, 1-го Белорусского и 1-го Украинского. «Если не продвинетесь вы и Конев, то никуда не продвинется и Жуков»

У Рокоссовского и Жукова сложились непростые отношения: в середине 1920-х годов они оба учились на Кавалерийских курсах усовершенствования командного состава, затем Рокоссовский был командиром комбрига Жукова в 7-й кавалерийской дивизии, отметив в служебной характеристике подчиненного наряду с положительными чертами, что тот «болезненно самолюбив».

С началом Великой Отечественной войны роли поменялись: генерал армии Жуков стал начальником генерал-лейтенанта Рокоссовского. В ходе битвы за Москву у полководцев случился острый конфликт: Рокоссовский принял решение отвести войска своей 16-й армии за Истринское водохранилище, Жуков как командующий Западным фронтом категорически запретил это делать.

Всю войну Жуков был на одну ступеньку выше Рокоссовского, курируя его действия как командующего фронтом в качестве представителя Ставки Верховного главнокомандования, и вот теперь они оказались в равном положении командующих соседними фронтами.

Обиженный приказом Сталина, Рокоссовский 13 ноября выехал на 2-й Белорусский фронт, даже не простившись с подчиненными и не дождавшись прибытия Жукова, чтобы официально передать ему дела.

Сталин поступил как Макиавелли

В послевоенное время кадровое решение Сталина пытались объяснить по-разному. По одной из версий, вождь хотел, чтобы Берлин брали войска под командованием русского, а не поляка. По другой — Сталин помнил, что осенью 1941 года именно Жуков спас Москву и фактически Советский Союз, и ценил его как полководца выше, чем Рокоссовского.

По словам Исаева, дело не в национальном и не в полководческом факторе.

Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин в своем рабочем кабинете Фото: РИА Новости

Историк рассказал, что после 7 ноября 1944 года в Ставке состоялось расширенное совещание с участием ведущих советских военачальников, на котором Жуков и Рокоссовский выступили против наступления 1-го Белорусского фронта с Наревского плацдарма в тыл восточно-прусской немецкой группировки, считая, что враг слишком укрепился и операция обречена на провал.

Именно к этому эпизоду относится известная история, когда Сталин выгонял Рокоссовского подумать — на самом деле выгонял в библиотеку в кабинете в Кремле и Рокоссовского, и Жукова — хорошенько подумать, чтобы операция все же была проведена Алексей Исаев кандидат исторических наук

Но маршалы стояли на своем, на их мнение не повлияло даже обещание пополнить 1-й Белорусский фронт танками и личным составом. В итоге наступательная операция была отменена, однако разговор имел для обоих полководцев кадровые последствия.

После такого вопиющего неповиновения, когда два военачальника выступили против мнения Верховного главнокомандующего единым фронтом, Сталин чисто по-макиавеллевски разделил двух маршалов — с целью большей их управляемости: поодиночке можно было вынудить военачальников предпринимать те или иные нужные действия Алексей Исаев кандидат исторических наук

Жуков был понижен на одну ступень, перестав быть представителем Ставки на ключевом берлинском направлении, и стал командующим 1-м Белорусским фронтом. Рокоссовский был назначен командующим 2-м Белорусским фронтом.

Исаев подчеркнул, что горькая пилюля для Рокоссовского заключалась еще и в том, что ему пришлось оставить Жукову свой штаб, с которым он прошел по боевым дорогам Великой Отечественной войны от самой Москвы.

Решение Сталина пошло делу во вред

Фронты остались без координации

В должности представителя Ставки Жуков мог координировать действия соседних с 1-м Белорусским фронтов. Теперь же он действовал, уже никак не влияя на то, что происходило у соседей.

В ходе Висло-Одерской наступательной операции это имело большой отрицательный эффект, когда Жуков по своей инициативе пошел дальше Познани, которая в директиве Ставки считалась конечной точкой операции. Стремительный прорыв 1-го Белорусского фронта к Берлину не был поддержан соседями, поскольку те получили от Ставки задачи, слабо скоординированные с действиями войск Жукова Алексей Исаев кандидат исторических наук

Историк отметил, что отсутствие координации трех советских фронтов привело в итоге к достаточно тяжелой ситуации, не исключалось даже оставление плацдармов на Одере и отступление назад.

Понадобились чрезвычайные меры и достаточно высокие полководческие способности Жукова, чтобы выйти из этой ситуации без катастрофических последствий Алексей Исаев кандидат исторических наук

19 ноября 1944-го Рокоссовский все же вернулся в штаб 1-го Белорусского фронта, где тепло попрощался с бывшими сослуживцами и передал дела Жукову, с которым на вечере, посвященном Дню артиллерии, делился воспоминаниями об их общей молодости, о службе в кавалерии.

Командующий войсками Донского фронта генерал-лейтенант Константин Рокоссовский во время Сталинградской битвы, 1942 год Фото: Галина Санько / РИА Новости

На прощание Рокоссовский и Жуков дружески обнялись, отношения между двумя прославленными полководцами были восстановлены, а 24 июня 1945 года оба участвовали в Параде Победы на Красной площади в Москве, где Рокоссовский командовал парадом, а Жуков принимал его.