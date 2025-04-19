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19:09, 19 апреля 2025Спорт

«Локомотив» разгромил аутсайдера РПЛ

«Локомотив» победил «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:0 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки ФК «Локомотив»

Игроки ФК «Локомотив». Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский «Локомотив» одержал разгромную победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. На третьей добавленной к первому тайму минуте счет открыл нападающий Дмитрий Воробьев. На 56-й минуте преимущество команды увеличил форвард Сергей Пиняев. На шестой добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет установил полузащитник Артем Карпукас.

Таким образом, после 24 матчей «Локомотив» располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Пари НН» является аутсайдером и занимает 14-е место, имея в активе 20 очков. Лидирует «Краснодар» с 52 очками.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Пари Нижний Новгород» примет грозненский «Ахмат». Обе встречи пройдут 26 апреля.

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