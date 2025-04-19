Мелони перебила переводчицу во время ответа Трампу о Зеленском

AP: Мелони перебила переводчицу во время ответа Трампу об Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони перебила свою переводчицу во время беседы с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Трансляцию встречи вело агентство Associated Press (AP).

Журналист спросил Мелони, что она думает о позиции Трампа, который возложил ответственность за конфликт на президента Украины Владимира Зеленского и об увеличении расходов Италии в рамках НАТО.

«Я считаю, что там явно произошло вторжение, и с этой точки зрения агрессором был Владимир Путин и Россия. Но сегодня важно то, что мы вместе хотим работать — и уже работаем — над достижением на Украине мира, который будет справедливым и прочным», — ответила премьер на итальянском.

Трамп попросил перевести на английский, слово взяла переводчица Валентина Майолини-Ротбахер. Она говорила отрывисто и неясно, тогда Мелони перебила ее и сама обратилась к американскому лидеру на его родном языке. Однако часть ответа о Зеленском политик опустила, сказав только о военных тратах Италии и о том, что страна достигнет двух процентов ВВП, как было уже решено.

Как пишет The Guardian, Мелони решила вступить в разговор, поскольку оказалась «на небезопасной территории». Премьер-министр Италии считает необходимым продолжение поддержки Украины, в отличие от США.

Трамп на встрече с Мелони заявил, что не является фанатом украинского лидера. Американский лидер подчеркнул, что умный человек не стал бы «ввязываться в войны». Зеленский же, по его словам, работал не лучшим образом. При этом глава Белого дома подчеркнул, что не винит Зеленского в конфликте на Украине.

