Мэр российского города подрался с депутатом из-за обвинений в алкоголизме

КП: Мэр Среднеуральска Стасенок подрался с депутатом, обвинив его в алкоголизме

Мэр Среднеуральска Алексей Стасенок подрался с депутатом Вениамином Бикташевым, обвинив его в алкоголизме. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источники.

По данным издания, мэр обвинил спикера городской думы в злоупотреблении алкоголем, на что депутат ответил обвинением в том, что глава города выписал себе премию на сумму более одного миллиона рублей.

Как сообщают источники, после взаимных обвинений, разговор мужчин перешел в драку, в результате которой Бикташев ударился головой и получил черепно-мозговую травму.

В пресс-службе администрации Среднеуральска сообщили изданию, что произошла лишь словесная перепалка, и опровергли драку мэра и депутата, а также информацию о выплате премии.

Ранее Бикташев обвинил Стасенка в рукоприкладстве. По словам депутата, глава города с силой толкнул его в коридоре. Мэр города заявил, что между ним и Бикташевым имел место спор, однако факт применения силы он отрицает.