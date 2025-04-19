Минобороны сообщило о сбитых за ночь беспилотниках

Минобороны: ПВО сбила 2 БПЛА в 2 регионах в ночь на 19 апреля

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 19 апреля, сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в двух российских регионах. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее, в ночь с 17 на 18 апреля, ВСУ выпустили по России десятки дронов самолетного типа. Больше всего дронов — 27 аппаратов — были выпущены по Воронежской области, еще 12 — по Белгородской, столько же — над Азовским морем, три — над Крымом и по одному над Ростовской областью и Краснодарским краем.