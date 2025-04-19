В Аргентине усомнились в готовности Украины к пасхальному перемирию

Инициатива российского президента Владимира Путина о пасхальном перемирии говорит о готовности Москвы к диалогу, но она вряд ли будет принята украинским режимом, заявил международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса. Об этом пишет РИА Новости.
По его мнению, инициатива Путина о пасхальном перемирии — уважение к важной дате для русского и украинского народов.
«Это, конечно, также демонстрирует готовность Кремля вести переговоры о справедливом мире в текущем конфликте вокруг Украины», — подчеркнул он.
Он усомнился, что Киев примет предложение о пасхальном перемирии. Аналитик напомнил, что российские власти предложили прекратить огонь по случаю православного рождества в 2023 году, но эта инициатива была проигнорирована.
Ранее Путин объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте.