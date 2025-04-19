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21:21, 19 апреля 2025Мир

На Западе назвали причину возможного отказа Европы поддержать пасхальное перемирие

Аналитик Поппель: Отказ ЕС поддержать перемирие покажет утрату ценностей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Австрийский аналитик Патрик Поппель в беседе с РИА Новости назвал причину возможного отказа Европейского союза (ЕС) поддержать пасхальное перемирие, предложенное Россией. По его словам, таковой станет утрата культурных ценностей.

Эксперт пояснил, что объявление перемирия на такие важные праздники, как Пасха и Рождество, является частью европейской культурной традиции. Отказ Евросоюза поддержать российскую инициативу будет неудивительным, поскольку Европа «все больше отрывается от собственных духовных и исторических корней», добавил он.

Поппель отметил, что для Запада остается непонятной культуры войны, в отличие от России. «В Европе трудно найти аналогичный пример такого государства», — указал аналитик. Он выразил надежду, что европейцы осознаю важность таких гуманитарных шагов, как пасхальное перемирие.

Президент России Владимир Путин 19 апреля встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия.

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