В Швейцарии высказались о заявлении Путина о пасхальном перемирии

МИД Швейцарии принял к сведению заявление Путина о пасхальном перемирии

Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что приняло к сведению заявление президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы приняли к сведению это объявление», — высказались в ведомстве на просьбу прокомментировать перемирие.

Пасхальное перемирие начнет действовать с 18:00 по московскому времени в субботу, 19 апреля. Об этом ранее сообщил президент Путин.

При этом он обратил внимание на то, что Вооруженные силы РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны противника.

