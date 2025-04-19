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21:09, 19 апреля 2025Мир

В Швейцарии высказались о заявлении Путина о пасхальном перемирии

МИД Швейцарии принял к сведению заявление Путина о пасхальном перемирии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что приняло к сведению заявление президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы приняли к сведению это объявление», — высказались в ведомстве на просьбу прокомментировать перемирие.

Пасхальное перемирие начнет действовать с 18:00 по московскому времени в субботу, 19 апреля. Об этом ранее сообщил президент Путин.

При этом он обратил внимание на то, что Вооруженные силы РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны противника.

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