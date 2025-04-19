Песков назвал диалог России с Ираном и КНР нужным для стабильности на Ближнем Востоке

Песков: Диалог между РФ, Ираном и КНР нужен для стабильности на Ближнем Востоке

Диалог между Ираном, Россией и КНР, в частности о проблемах иранской ядерной программы, нужен для стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков иранскому государственному агентству IRNA.

«Диалог по различным вопросам между Россией, Ираном и Китаем имеет большое значение как с точки зрения интересов трех стран, так и с точки зрения обеспечения стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Иран и США начали второй раунд переговоров по ядерным вопросам в столице Италии, Риме. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел (МИД) Аббас Арагчи, а американскую команду — спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Первый раунд переговоров Уиткофф назвал позитивным и конструктивным.